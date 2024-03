POL-BOR: Südlohn - Fahrradfahrer stürzt auf Landstraße

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wessumer Straße; Tatzeit: 21.03.2023, 14.30 Uhr; Unbemerkt den Reißverschluss einer Jackentasche geöffnet und eine Geldbörse gestohlen hat ein Unbekannter in Ahaus. Als eine Kundin am Donnerstagnachmittag an der Kasse eines Discounters an der Wessumer Straße ihre Waren bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. Die Polizei ...

mehr