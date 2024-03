Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Bedroht und leicht verletzt

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Vredener Straße;

Tatzeit: 13.03.2024, 03.20 Uhr;

Die Kripo sucht nach Zeugen in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung. Das zugrunde liegende Geschehen trug sich bereits in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche, 13.03.2024, in Südlohn-Oeding zu. Ein 22 Jahre alter Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Südlohner gegen 03.20 Uhr mit seinem Fahrrad an der Vredener Straße aus Richtung Jakobistraße kommend unterwegs. Als er in Höhe einer Tankstelle an zwei auf dem Boden sitzenden, alkoholtrinkende Männer vorbeifuhr, liefen diese auf ihn zu. Die Unbekannten sprachen ihn auf Deutsch an und fragten nach Zigaretten und Geld. Aus Angst übergab der Radfahrer einen Geldschein sowie eine angebrochene Schachtel Zigaretten. Als der Geschädigte weiterfahren wollte, hat einer der Täter ihn festgehalten und dabei am Arm verletzt, mutmaßlich mit einem messerähnlichen Gegenstand. Untereinander haben sich die Männer in einer ausländischen Sprache unterhalten. Nähere Angaben zu den Tatverdächtigen liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell