Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Schöppingen - Weitere "Milchtankstellen" angegangen

Ahaus/Schöppingen (ots)

Tatort: Ahaus, Brink und Schöppingen, Ramsberg;

Tatzeit: zwischen 20.03.2024 und 21.03.2024, 10.00 Uhr;

Wie bereits berichtet, kam es in Ahaus-Alstätte sowie in Vreden kürzlich zu zwei Automatenaufbrüchen von Milchtankstellen (Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5740869). Zu zwei weiteren Fällen kam es in der Nacht zum Donnerstag zudem in der Bauerschaft Brink im Ahauser Ortsteil Graes und in Schöppingen in der Bauerschaft Ramsberg. In Graes blieb die Tat ohne Beute, in Schöppingen gelang der Aufbruch des Geldfachs des Automaten. Der entstandene Schaden steht in keiner Relation zu dem Diebesgut: Die Täter stahlen einen unteren dreistelligen Geldbetrag, der Schachschaden wird derzeit im mittleren vierstelligen Eurobereich gesehen. Die Kripo sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell