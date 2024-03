Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrt endet vor Baum

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Timpker Weg;

Unfallzeit: 23.03.2024, 18.20 Uhr;

Die Straße war mit Graupel überzogen, als es am Samstagabend in Gronau zu einem Verkehrsunfall kam. Ein 24 Jahre alter Autofahrer war zusammen mit einer 26-jährigen Beifahrerin auf dem Timpker Weg in Gronau von der Ochtruper Straße kommend unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach links von der Straße abkam. Ein Baum stoppte die Fahrt abrupt. Um die leichten Verletzungen der Fahrzeuginsassen kümmerte sich der Rettungsdienst. An dem Wagen entstand ein Schaden von circa 30.000 Euro. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell