Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Selbstbedienungsladen ausgeräumt

Isselburg-Heelden (ots)

Tatort: Isselburg-Heelden, Alte Bundesstraße;

Tatzeit: 22.03.2024, 13.05 Uhr;

Lebensmittel und Bargeld erbeutet haben ein Trio bei einem dreisten Diebstahl in Isselburg-Heelden. Den Begriff Selbstbedienungsladen falsch interpretiert hatten die Personen am Freitagmittag. Sie nahmen Fleischprodukte, Gemüse, Obst und Getränke mit, nicht nur ohne Bezahlung, die Täter nahmen das Wechselgeld aus einer Kasse des frei zugänglichen Bauernlädchens auch noch mit. Die Diebe flüchteten mit einem älteren Van mit polnischen Kennzeichen und einem defekten Rücklicht über die Bundesstraße 67 in Richtung Bocholt.

Die zwei Männer und eine Frau mit osteuropäischem Erscheinungsbild können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, circa 40 Jahre alt, Halbglatze, dunkler Bart, schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Sneaker;

2. Person: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Bart, schwarze Kappe, schwarzer Adidas-Trainingsanzug mit weißen Streifen, blaue Weste von Adidas, schwarze Sneaker;

3. Person: weiblich, circa 40 Jahre alt, dunkle lange Haare zum Zopf gebunden, schwarze Daunenjacke mit Fellkapuze.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

