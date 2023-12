Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Versammlung im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Für den heutigen Vormittag wurde eine Verbandsfahrt von LKW und anderen Fahrzeugen im Osnabrücker Stadtgebiet angemeldet. Die geplante Route verläuft von Wallenhorst über die B68 in Richtung Innenstadt und endet nach einer Umrundung des "Walls". Insbesondere in Anbetracht der bevorstehenden Feiertage ist in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die B68 wurde bereits ab Wallenhorst in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Autofahrer werden gebeten, wenn möglich, die Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell