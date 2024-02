Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahndungserfolg bei Verkehrskontrolle/ Haftbefehl vollstreckt

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagmittag wurde in der Bahnhofstraße in Linz der Fahrzeugführer eines PKW BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte ermittelt werden, dass der 25-jährige Mann aus Asbach durch das Landeskriminalamt NRW seit über einem Jahr zur Fahndung wegen Nötigung und Verstoßes nach dem Waffengesetz ausgeschrieben ist. Der Haftbefehl wurde durch die Beamten aus Linz vollstreckt. Zudem konnte der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Fahrerlaubnis wurde ihm gerichtlich im Jahr 2022 entzogen. Das Führerscheindokument konnte bisher nicht in amtliche Verfahrung genommen werden und wurde erst am heutigen Tag durch die Beamten im Rahmen der Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt. Seit seiner letzten erkennungsdienstlichen Behandlung aus dem Jahr 2019 hat sich der Beschuldigte äußerlich stark verändert. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell