POL-HR: Diebstahl von Arbeitsgeräten

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.04.2024: Borken (Hessen) Tatzeit: Montag, den 08.04.24 um 18:00 Uhr bis Dienstag, den 09.04.24 um 06:30 Uhr Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Lise-Meitner-Straße in Borken in ein Gewerbeobjekt einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Unbekannten gewaltsam eine Zugangstür zum Objekt aufzuhebeln. Dies ...

mehr