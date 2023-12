POL-EN: Schwelm - Eine Person nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 21.12.2023, 14:30 Uhr bis 22.12.2023, 06:45 Uhr schlugen unbekannte Täter das Fenster einer Kfz-Firma in der Straße Zum Ludwigstal ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Hier durchsuchten sie die Firmenräume und entwendeten einen Möbeltresor. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte ...

mehr