Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Arbeitsgeräten aus Scheune

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.04.2024:

Felsberg

Tatzeit: Mittwoch, 10.04.2024, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 06:45 Uhr

In dem Tatzeitraum Mittwoch, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 06:45 Uhr wurde in eine Scheune in Felsberg - Heßlar in der Straße "Zur Kuhmannsheide" eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen ein Fenster im rückwärtigen Gebäudebereich aus der Verankerung und begaben sich im Anschluss in das Objekt. Dort entnahmen aus dem Innenraum eine Flex der Marke Atlas-Copco, einen Makita Akku-Schlagschrauber, eine Makita Akku-Stichsäge sowie den Akku und das dazugehörende Ladegerät für die o.g. Arbeitsgeräte.

Die Höhe des Sachschadens wird ca. 50 Euro geschätzt. Das erlangte Diebesgut liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell