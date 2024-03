POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 6. März - Die Autobahn AG stellt sich vor

Münster (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (29.02.; 14:05 Uhr) die Tasche einer Münsteranerin entwendet. Nach Aussage der 56-Jährigen war sie, aus Richtung der Aegidiistraße kommend, auf der Promenade in Richtung Ludgeristraße mit dem Fahrrad unterwegs. Kurz vor der Ludgeristraße pausierte sie auf einer Sitzbank. Nach kurzem Aufenthalt fuhr sie weiter in Richtung Königsstraße. Während der Fahrt stellte sie ...

mehr