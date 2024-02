Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 17-Jähriger mit Waffe und Messer im Hauptbahnhof

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 13. Februar 2024 befand sich die Bundespolizei im Rahmen eines Fahndungseinsatzes verstärkt im Hauptbahnhof Magdeburg. Gegen 11:50 Uhr erhielt die Leitstelle die Meldung, dass sich am Bahnsteig 1/2 des Hauptbahnhofs Magdeburg ein junger Mann mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand befinden soll. Eine sofort alarmierte Streife begab sich mit robuster Ausstattung zum Ereignisort, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Am Bahnsteig 1 stellten die Beamten einen 17-Jährigen fest und kontrollierten diesen. Bei der vermuteten Schusswaffe handelte es sich bei näherer Inaugenscheinnahme um eine Softairwaffe ohne Prüfzeichen. Der Heranwachsende wurde für die weiteren Maßnahmen in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof gebracht. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem ein Einhandmesser. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Mutter des Heranwachsenden wurde telefonisch kontaktiert und über den Sachverhalt informiert. Der Deutsche erhält Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell