Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zugbegleiter bei der Fahrkartenkontrolle durch Hundebiss verletzt

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 11. Februar 2024, gegen 22:50 Uhr erschien ein 62-jähriger Deutscher in den Diensträumen der Bundespolizeiinspektion Magdeburg und gab an, dass er während der Fahrkartenkontrollen in einer Regionalbahn von Burg nach Magdeburg von einem Hund einer Reisenden in den Arm gebissen wurde. Kurze Zeit später verspürte er einen starken Schmerz. Bei der Sichtung der Verletzung am linken Arm, wies dieser einen deutlichen Bissabdruck und einen Riss in der Jacke auf. Die Beamten fotodokumentierten die Verletzung und verständigten einen Rettungsdienst. Der Hund hatte während der Beförderung keinen für die Fahrt vorgesehenen Maulkorb um und schien auch nicht angeleint gewesen zu sein. Der Verletzte wurde durch einen verständigten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da es sich bei der Besitzerin des Hundes um eine Minderjährige handelte, informierten die Bundespolizisten den gesetzlichen Vertreter der Heranwachsenden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

