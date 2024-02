Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 23-Jähriger landet nach Richtervorführung in Untersuchungshaft

Halle/ Saale (ots)

Am Sonntag, den 11. Februar 2024 kontrollierten Bundespolizisten gegen 08:20 Uhr einen 23-Jährigen auf dem Hauptbahnhof Halle (Saale) und stellten seine Identität fest. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass das Amtsgericht Leipzig am 8. Februar dieses Jahres einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund eines Betruges gegen den jungen Mann erlassen hatte. Zudem ersuchten die Staatsanwaltschaften Neuruppin, Leipzig und Dresden jeweils den aktuellen Aufenthaltsort des Deutschen, als Straftatverdächtiger der Leistungserschleichung, des Betruges und der Bedrohung. Der bereits hinreichend polizeilich bekannte Mann wurde zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale) mitgenommen, durchsucht und anschließend dem zuständigen Bereitschaftsrichter vorgeführt. Dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl, sodass der 23-Jährige im Anschluss einer nahegelegenen Justizvollzugsanstalt zugeführt werden konnte. Die ausschreibenden Behörden wurden über den Verbleib des Inhaftierten in Kenntnis gesetzt.

