Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte legen gleich zweimal Fahrrad ins Gleis

Bitterfeld-Wolfen (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 10. Februar zum Sonntag, den 11. Februar 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gleich zweifach über im Gleis abgelegte Fahrräder im Bereich Wolfen informiert. Zuerst ging gegen 00:02 Uhr die Meldung ein, dass ein ICE auf der Strecke von Berlin nach Wien gegen 23:50 Uhr ein Fahrrad erfasst hatte, dass mit dem Sattel nach unten auf Gleis eins abgestellt war. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Gefahrenbremsung ein und informierte die Notfallleitstelle der Bahn. Daraufhin erfolgte eine etwa 45-minütige Gleissperrung zur Bergung des Fahrrades durch den Triebfahrzeugführer. Der Notfallmanager der Bahn sowie eine Streife der alarmierten Bundespolizei verlegten sofort zum Ereignisort. Am Zug konnten vorerst nur Lackschäden festgestellt werden, sodass die Weiterfahrt gegen 00:50 Uhr, glücklicherweise ohne durch die Kollision verletzte Personen, erfolgen konnte. Durch den Vorfall kam es bei sechs Zügen zu insgesamt 218 Minuten Verspätung und vier Zugumleitungen. Kurze Zeit später, gegen 01:05 Uhr ging eine weitere Meldung durch die Notfallleitstelle der Bahn über ein erfasstes Fahrrad, unweit entfernt vom vorherigen Tatort, ein. Hier wurde ein Mountainbike von der aus Leipzig HBF kommenden und nach Dessau HBF fahrenden Bahn überrollt. Auch hier entstanden augenscheinlich keine Beschädigungen am Steuerwagen, folglich konnte die Fahrt nach Begutachtung fortgesetzt werden. Gleissperrungen waren zu diesem Zeitpunkt nicht nötig, sodass keine weiteren Zugverspätungen daraus resultierten. Die Fahrräder wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in der Nacht vom 10. zum 11. Februar 2024 in der Zeit von 23:30 Uhr bis 01:15 Uhr verdächtige Personenbewegungen rund um den Bereich des Bahnhof Wolfen wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell