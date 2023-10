Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Mezgerwaidring - Radfahrer verletzt (12.10.2023)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf dem Mezgerwaidring ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Eine 20-jährige Fordfahrerin wollte auf entlang des Mezgerwaidrings in eine Parklücke einparken und stieß dabei mit einem in die gleiche Richtung fahrenden 25-jährigen Radler zusammen. Durch den Aufprall fiel der junge Mann auf die Motorhaube und prallte schließlich samt Fahrrad gegen einen geparkten Audi. Glücklicherweise erlitt er keine schweren Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An dem Audi und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

