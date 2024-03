Polizei Münster

POL-MS: Tasche entwendet - Polizei gibt Präventionstipps

Münster (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (29.02.; 14:05 Uhr) die Tasche einer Münsteranerin entwendet.

Nach Aussage der 56-Jährigen war sie, aus Richtung der Aegidiistraße kommend, auf der Promenade in Richtung Ludgeristraße mit dem Fahrrad unterwegs. Kurz vor der Ludgeristraße pausierte sie auf einer Sitzbank. Nach kurzem Aufenthalt fuhr sie weiter in Richtung Königsstraße. Während der Fahrt stellte sie fest, dass ihre Tasche nicht mehr im Fahrradkorb lag. Auch auf der Bank an der Promenade war die Tasche nicht auffindbar. Unklar ist, ob die Tasche aus dem Fahrradkorb oder von der Sitzbank entwendet wurde.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden, und rät, Handtaschen und Rucksäcke mit wertvollen Sachen nicht in Fahrradkörbe zu legen und generell Wertsachen möglichst am Körper zu tragen. Auf dem Fahrrad sollten Taschen mit Spanngurten gesichert oder in verschließbaren Satteltaschen transportiert werden. Ein Festbinden des Taschengurts an die Sattelstange birgt dagegen Gefahren. Denn durch das Reißen an der Tasche kann es zum Sturz und möglicherweise zu schweren Verletzungen kommen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell