POL-MS: Drei Unbekannte verletzen und bestehlen 47-Jährigen - Zeugen gesucht

Am Dienstag (27.02, 13:00 Uhr) haben drei bislang unbekannte Personen einen Mann in der Parkanlage an der Straße "Am Hörsterfriedhof" zu Boden gerissen, verletzt und bestohlen. Nach Angaben des 47-Jährigen griffen ihn die Täter von hinten an und rissen ihm den Rucksack vom Rücken, als er bereits am Boden lag. Anschließend schlugen die Unbekannten auf ihn ein, entwendeten seine Geldbörse und seinen rosafarbenen Rucksack. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Laut Angaben des Geschädigten sollen die drei Täter circa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Sie trugen schwarze Jacken und Jeanshosen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

