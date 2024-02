Polizei Münster

POL-MS: Taxifahrer beraubt - Tatverdächtiger flüchtig

Münster (ots)

Ein junger Mann hat am Mittwochnachmittag (28.02.; 17:15 Uhr) einen 31-jährigen Taxifahrer in einem Kiosk an der Bremer Straße beraubt und ist mit einem Geldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe geflüchtet.

Den Angaben des Taxifahrers zufolge betrat der Täter nach ihm den Kiosk, verwickelte den 31-Jährigen in ein Gespräch und wollte ihn umarmen. Dabei entwendete er Bargeld aus der Brusttasche des Taxifahrers und steckte dieses in seine Hosentasche. Das bemerkte der 31-Jährige. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Folge gelang es dem Taxifahrer, dem Täter einen Teil des geraubten Geldes wieder abzunehmen. Aus der Hosentasche des Täters zog der 31-Jährige außerdem einen Bußgeldbescheid mit den Personalien eines 17-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Der Täter entfernte sich mit einem Teil der Beute über den Bremer Platz in unbekannte Richtung. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann zur Drogenszene im Bahnhofsumfeld gehören. Der Taxifahrer wurde bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

