Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand in Recyclingbetrieb

Bonn (ots)

Bonn, Weststadt, 15.06.2023; 11:23 Uhr.

Am heutigen Vormittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bonn telefonisch über einen Brand in einem Recyclingbetrieb informiert. Zeitgleich löste die Brandmeldeanlage aus. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Brand in dem Papierrecyclingbetrieb bestätigt werden. In der Halle brannte es in einem offenen Papierbunker und der zugehörigen Förderanlage. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps mit Atemschutzgeräten und einem Lösch- sowie einem Schaumrohr eingesetzt. Im weiteren Verlauf musste das lose Brandgut mittels Bagger und Radlader aus dem betroffenen Bereich entfernt und außerhalb der Halle abgelöscht werden. Ein Patient wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Durch die aufwendigen Löscharbeiten dauerte der Einsatz bis 13:30 Uhr. Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Bonn Mitte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes. Die Löscheinheiten Buschdorf und Dransdorf besetzten währenddessen die Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr für weitere Einsätze.

