Polizei Münster

POL-MS: EC-Karte gestohlen und 1700 Euro abgebucht - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwei bislang Unbekannte sind verdächtig, am Mittwoch (28.02.2024, 11:20 Uhr) in einem Buchladen am Hauptbahnhof die Bankkarte einer Seniorin entwendet und 1700 Euro von ihrem Konto erbeutet zu haben.

Nach Angaben der 84-Jährigen sprachen sie eine Frau und ein Mann in der Bahnhofsbuchhandlung an. Insbesondere die unbekannte Frau stellte ihr verschiedene Fragen zu Schreibwaren. Als die Seniorin später zu Hause ankam, stellte sie das Fehlen ihrer EC-Karte fest. Sie informierte ihre Bank und erfuhr, dass bereits am Hauptbahnhof 1700 Euro abgebucht worden waren.

Die unbekannte Frau aus der Bahnhofsbuchhandlung soll circa 40 bis 50 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Sie soll eine schlanke Gestalt, dunkle Haare und eine Kurzhaarfrisur haben. Der unbekannte Mann soll circa 40 bis 50 Jahre alt und 1,65-1,70 Meter groß sein. Er soll sei eine eher kräftigere Gestalt und ebenfalls dunkle Haare haben. Beide waren mit dunklen Jacken bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Lara Peters

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell