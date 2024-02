POL-MS: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ein junger Mann hat am Mittwochnachmittag (28.02.; 17:15 Uhr) einen 31-jährigen Taxifahrer in einem Kiosk an der Bremer Straße beraubt und ist mit einem Geldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe geflüchtet. Den Angaben des Taxifahrers zufolge betrat der Täter nach ihm den Kiosk, verwickelte den 31-Jährigen in ein Gespräch und wollte ihn umarmen. Dabei entwendete er Bargeld aus der Brusttasche des ...

