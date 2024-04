Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von E-Bike aus Keller

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.04.2024:

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, den 03.04.24 um 18:00 Uhr bis Mittwoch, den 10.04.24 um 18:00 Uhr

In den letzten Tagen brachen Unbekannte in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße in Melsungen ein.

Zunächst verschafften sich die Diebe auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Wohnhaus. Im Anschluss entnahmen aus einem gesicherten Kellerraum das E-Bike des Anzeigenerstatters. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Rad der Firma Varun in schwarz und hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell