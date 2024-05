POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Unbekannte besprühen mehrere Objekte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Unbekannte schlugen in der Nacht von Samstag, 11.05.2024 auf Sonntag, 12.05.2024, zwei Seitenscheiben an einem Fahrzeug ein, welches in der Straße "An der Steige" geparkt war. Das Fahrzeug wurde durchwühlt und ein brauner Kunstledergeldbeutel, ein Apple-Ladegerät und In-Ear Kabelkopfhörer ...

