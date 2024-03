Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Polcher Straße (ots)

Am 04.03.2024, kam es von ca. 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht vor einem Fitnesscenter, in der Höhe des Anwesens der Hausnummer 166. Hier wurde durch ein Rangiermanöver, eines bislang unbekannten Fahrzeugführers, das Fahrzeugheck eines parkenden, schwarzen, PKW, Renault, Typ, AG / ZOE, beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 1500.- EUR, zu kümmern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell