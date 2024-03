Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Altenahr: Am Sonntag, 03.03.24, gg. 12.00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus NRW mit seinem Motorrad die B 257 aus Rtg. Meckenheim kommend in Richtung Altenahr. Es herrschte reger Fahrzeugverkehr in beiden Richtungen. Auf der kurvigen Gefällstrecke zwischen der Sommerrodelbahn und dem Abzweig nach Altenahr überholte der Motorradfahrer drei vor ihm in gleiche Richtung fahrenden PKW, ...

