POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Eilpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montagabend (13.11.2023) in Eilpe zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Gegen 22.30 Uhr fuhr eine 37-jährige Hagenerin mit ihrem weißen Smart über die Selbecker Straße in Richtung Eilper Straße. An einer Baustellenampel auf Höhe der Einmündung zur Straße Am Hirsch bremste sie ab, um dort anzuhalten. Aus ...

