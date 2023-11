Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrerinnen in Eilpe

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montagabend (13.11.2023) in Eilpe zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Gegen 22.30 Uhr fuhr eine 37-jährige Hagenerin mit ihrem weißen Smart über die Selbecker Straße in Richtung Eilper Straße. An einer Baustellenampel auf Höhe der Einmündung zur Straße Am Hirsch bremste sie ab, um dort anzuhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache konnte die hinter ihr fahrende 22-jährige Fiat-Fahrerin ihr Auto nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Smart auf. Bei dem Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt und mussten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell