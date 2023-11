Polizei Hagen

POL-HA: 49-jähriger Mann nach Ladendiebstählen in mehreren Geschäften in der Innenstadt festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag (13.11.2023) in der Innenstadt einen 49-jährigen Mann vorläufig fest, der zuvor aus mehreren Geschäften Ware gestohlen hatte. Gegen 14.00 Uhr alarmierte der Mitarbeiter eines Geschäftes in der Elberfelder Straße die Polizei. Er beobachtete den Ladendieb, als dieser Ketten, Ringe und Armbänder aus einem Regal nahm und in seinem Rucksack verstaute. Nachdem der Mann mit der Ware aus dem Geschäft lief, ohne vorher an der Kasse bezahlt zu haben, nahm der Mitarbeiter die Verfolgung auf. Die Polizisten fanden in dem Rucksack des 49-Jährigen weiteres Diebesgut. Aufgrund der noch vorhandenen Etiketten konnten sie erkennen, dass dieses aus mindestens zwei weiteren Geschäften aus der Innenstadt stammte. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo ermittelt wegen des Ladendiebstahls. (sen)

