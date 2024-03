Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Altenahr:

Am Sonntag, 03.03.24, gg. 12.00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus NRW mit seinem Motorrad die B 257 aus Rtg. Meckenheim kommend in Richtung Altenahr. Es herrschte reger Fahrzeugverkehr in beiden Richtungen. Auf der kurvigen Gefällstrecke zwischen der Sommerrodelbahn und dem Abzweig nach Altenahr überholte der Motorradfahrer drei vor ihm in gleiche Richtung fahrenden PKW, obwohl sich dies durch die scharfen Kurven und entsprechende Beschilderung verbietet. Noch während des Überholvorganges bemerkte der Motorradfahrer plötzlich Gegenverkehr. Er schaffte es, an allen drei PKW vor ihm vorbei zu kommen und verlor beim Wiedereinscheren nach rechts die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Zu einer Berührung mit einem der überholten PKW oder dem entgegenkommenden PKW kam es nicht. Der Motorradfahrer rutschte nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Rücken und dem Becken zu. Lebensgefahr besteht laut Notarzt nicht. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Der verletzte Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen soll die Ursache des Sturzes in Erfahrung gebracht werden.

