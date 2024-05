POL-FR: Brandstiftung an Strohballen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 11.05.2024 gegen 00:30 Uhr befuhr eine 32-jährige Pkw-Fahrerin die Wilhelmstraße in Richtung Faulerstraße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 15 streifte sie beim Vorbeifahren ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit. Im Laufe des Tages ...

mehr