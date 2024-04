POL-OE: Blutprobe nach Verkehrskontrolle

Finnentrop (ots) - Von einer Baustelle in der Attendorner Straße haben unbekannte Täter in dem Zeitraum von Donnerstag (28. März, 17 Uhr) bis Dienstag (2. April, 7 Uhr) einen Radlader gestohlen. Da dieser mit einem GPS-Tracker versehen war, konnte das Fahrzeug auf einem Waldweg in der Nähe der Straße "Am Wolfshorn" in Welschen-Ennest aufgefunden werden. Derzeit ist unklar, wie die Täter den Radlader entwendeten und ...

