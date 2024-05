Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Fahrraddiebstähle in den Stadtteilen Vauban und Wiehre

Freiburg (ots)

Zwischen dem 08.05. und 10.05.2024 kam es in der Lise-Meitner-Straße in Freiburg-Vauban zu mehreren Fahrraddiebstählen.

Im ersten der Polizei bekanntgewordenen Fall brach eine bislang unbekannte Täterschaft in mehrere Kellerabteile ein und entwendete hieraus ein Mountainbike sowie ein weiteres Fahrrad aus der angrenzenden Tiefgarage. Ebenfalls wurden zwei Pedelecs, welche an einem Verkehrsschild in der Lise-Meitner-Straße angeschlossen waren, entwendet.

Drei weitere Fahrräder wurden vermutlich im Zeitraum 07.05.2024 bis 11.05.2024 aus einem verschlossenen Kellerraum in der Rehlingstraße im Stadtteil Wiehre entwendet.

Inwiefern die einzelnen Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4421 zu melden.

jst/oec

