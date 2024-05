POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Lkrs. Emmendingen, 79336 Herbolzheim, Feldbergstraße Im Zeitraum Samstag, 11.05.2024 (Uhrzeit nicht bekannt), bis Sonntag, 12.05.2024, 11:40 Uhr, kam es in Herbolzheim, Feldbergstraße, zu einer Sachbeschädigung an mehreren geparkten Pkw. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, wurde an zwölf am Fahrbahnrand geparkten ...

mehr