POL-FR: Freiamt: Dachstuhlbrand in Freiamt-Hardt - keine Verletzten

Am 12.05.2024 gegen 14.30 Uhr kam es in Freiamt zu einem Dachstuhlbrand, der zunächst als Rauchentwicklung gemeldet wurde. Die Feuerwehren Freiamt und Emmendingen waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Um an Glutnester zu gelangen, musste das Dach teilweise geöffnet werden. Der 90-jähirge Eigentümer des Hauses wurde durch die Nachbarn rechtzeitig gewarnt, so dass niemand verletzt wurde. Das Mehrfamilienhaus ist aktuell nicht bewohnbar. Der Eigentümer des betroffenen Hauses konnte anderweitig untergebracht werden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf Straftaten liegen bislang nicht vor. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die angrenzende L113 vollgesperrt werden.

Stand: 18.15 Uhr

