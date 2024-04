Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Verkehrsunfall im Kurvenbereich

Käshofen (ots)

Am Dienstagabend, den 16.04.2024, befuhr eine 18-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Personen die Landstraße 462 aus Käshofen kommend in Richtung Homburg. Im Verlauf eines kurvenreichen Streckenabschnitts verlor die Fahranfängerin gegen 22:30 Uhr vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Auto. In der Folge kollidierte sie mit einem Brückengeländer. Es entstanden circa 15.000 Euro Gesamtsachschaden und der grüne Mini Cooper der Fahrzeugführerin musste abgeschleppt werden. Bei der Bergung des Fahrzeugs aus dem Straßengraben geriet der Kleinwagen zum Teil in Brand und musste daher von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gelöscht werden. Die 18-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall verletzt, ihre beiden Mitfahrer blieben verletzungsfrei. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell