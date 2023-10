Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: PKW mit Wohnanhänger verunfallt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

53577 Neustadt (Wied), BAB 3, FR Frankfurt, km 45,500 (ots)

Am 29.10.2023 gegen 02:54 Uhr verunfallte ein PKW mit Wohnanhänger in einem Gefällestück im Bereich der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt. In Höhe Kilometer 45,500 kam der 25-jährige Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte mit einem LKW und der Mittelschutzwand und kam letztlich im Seitenstreifen zu stehen.

Bei dem Verkehrsunfall wurde erfreulicherweise niemand verletzt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten mussten zwei der drei Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell