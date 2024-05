POL-FR: Landkreis Lörrach - Weil am Rhein -- Zeugen nach Unfallflucht gesucht !

Freiburg (ots) - Zeugen teilten der Polizei am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 02.10 Uhr, drei Personen mit, welche in der Bannmattstraße sowie in der Johann-Karl-Grether-Straße Kanaldeckel von der Fahrbahn aushoben und diese teilweise ins Gebüsch warfen. Die Kanaldeckel konnten von der Polizei gefunden und wiedereingesetzt werden. Bislang ist hier kein schädigendes ...

mehr