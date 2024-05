POL-FR: Landkreis Emmendingen - Stadt Emmendingen -- Vandalismus bei Gymnasium in der Neubronnstraße - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 08.05.2024, gegen 17.15 Uhr, geriet auf der Bundesstraße 317, kurz nach der Gemarkungsgrenze zu Schopfheim, ein Pkw der Marke Ford in Brand. Die Fahrzeuginsassen bemerkten eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum, hielten auf der Bundesstraße an und verließen den Pkw. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw schon vollständig in ...

