Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vollbrand einer Scheune - Küssaberg

Ettikon

Freiburg (ots)

Am Samstag 11.05.24, melden erste Anrufer gegen 19.00 Uhr einen Brandausbruch einer Scheune in Küssaberg - Ettikon. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, die angrenzenden Wohnhäuser wurden durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

