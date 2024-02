POL-NE: Kappessonntag steht vor der Tür: Sicher Karneval feiern

Neuss (ots) - Ein Geschäftsmann aus Neuss wurde am Donnerstagabend (08.02.), gegen 18:10 Uhr, am Marienkirchplatz offenbar das Opfer von Trickdieben. Der Mann hatte drei Geldtaschen auf den Rücksitz seines Wagens gelegt und war dann selbst eingestiegen. Ein Unbekannter trat an das Auto heran und gab an, der Geschäftsmann habe Geld verloren. Dabei hielt er ihm ein Bündel mit 5-Euro-Scheinen entgegen. Nachdem sich der ...

