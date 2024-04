Ulm (ots) - Ein grauer Audi Q7 stand zwischen 17.30 Uhr und 7.30 Uhr in Burgrieden in einer Hofeinfahrt im Flurweg. Das Auto war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Unbekannte knackten den hochwertigen Audi und fuhren davon. Am frühen Freitagmorgen, in der Zeit von 1.30 Uhr und 6.30 Uhr, kam es auch in ...

mehr