In der Nacht auf Freitag stahlen Unbekannte in Burgrieden und in Dietenheim einen Audi.

Ein grauer Audi Q7 stand zwischen 17.30 Uhr und 7.30 Uhr in Burgrieden in einer Hofeinfahrt im Flurweg. Das Auto war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Unbekannte knackten den hochwertigen Audi und fuhren davon.

Am frühen Freitagmorgen, in der Zeit von 1.30 Uhr und 6.30 Uhr, kam es auch in Dietenheim zum Diebstahl eines Audi Q7. Der weiße Pkw parkte vor einem Haus in der Herrestraße, als ihn die Täter entwendeten.

Die Kriminalpolizei Ulm hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob möglicherweise ein Tatzusammenhang besteht. Möglicherweise kundschafteten die Täter zuvor die Wohngebiete aus. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bitte die Polizei Ulm um Hinweise unter Tel. 0731/188-0.

