Dank einer Zeugin ermittelte die Polizei am Donnerstag nach einem Unfall in Ulm den mutmaßlichen Verursacher.

Gegen 12.25 Uhr fuhr ein Opel-Fahrer in der Herdbruckerstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten Renault Clio. Zeugen beobachteten, wie der Verursacher aus seinem Opel Corsa stieg und die Schäden begutachtete. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er anschließend davon. Ein Zeuge notierte sich jedoch das Kennzeichen des Verursachers. Das teilte er der Polizei mit und beschrieb auch den Fahrer. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zum Fahrer auf, bei dem es sich wohl um einen 45-Jährigen handeln soll. Durch den Unfall entstand am Renault ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

