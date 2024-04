POL-UL: (UL) Erbach - Zu viel getrunken/ Am Freitag zog die Polizei einen Betrunkenen in Erbach aus dem Verkehr.

Ulm (ots) - Um 16.34 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Fiat 500 die Böfinger Steige. Zeitgleich war eine Straßenbahn, links neben der Straße, in gleicher Richtung unterwegs. An einer Kreuzung bog die 59-Jährige nach links in den Buchenlandweg ab. Dabei missachtete sie wohl eine rote Ampel und es kam zum ...

mehr