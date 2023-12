POL-SI: 17-Jährige fährt unter Alkoholeinfluss- Fahrt endet in Blumenbeet-#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots) - In der Nacht zu Sonntag (17.12.2023) sind Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zur Zinsenbach" alarmiert worden. Gegen 00:40 Uhr stießen die Einsatzkräfte auf ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss. Alle 32 Hausbewohner hatten das Wohnhaus bereits verlassen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die 62-jährige ...

