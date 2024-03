POL-WES: Nachtragsmeldung zum Brand eines Wohnhauses

Schermbeck (ots) - In der Zeit von Montag, 5. März, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 6. März, 7.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Im Heetwinkel". Unbekannte Täter verschafften sich über das etwa fünf Meter hohe Hallendach des Fahrradhändlers Zugang zu den Geschäftsräumen und entwendeten hochwertige Rennräder und Mountainbikes im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages. Außerdem ...

