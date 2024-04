Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch erlitt ein 37-Jähriger bei einem Unfall bei Munderkingen leichte Verletzungen.

Um 16.25 Uhr bog eine 41-Jährige, von der B311 aus Richtung Ehingen kommend, auf die L273 bei Munderkingen ein. Dabei missachtete die Opel-Fahrerin die Vorfahrt eines 26-Jährigen. Der kam mit seinem Audi von links aus Richtung Munderkingen. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Durch den Aufprall erlitt der 37-jährige Beifahrer im Audi leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten den Mann an der Unfallstelle. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Munderkingen war im Einsatz und band auslaufende Betriebsstoffe. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 6.000 Euro. Für die Dauer der Unfallfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L273 in Richtung Kirchen etwa zwei Stunden gesperrt werden.

