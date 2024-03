Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Innenstadt, diverse Sachbeschädigungen

Coesfeld (ots)

In der Nacht vom Samstag, 02.03.2024, auf Sonntag, 03.03.2024, kam es in der Innenstadt Dülmen zu mehrfachen Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw. Bislang sind beschädigte Pkw im Bereich der Münsterstraße, des Fehrbelliner Platzes und der Friedrich-Ruin-Straße der Polizei gemeldet worden. Im Bereich des Schulhofes des Clemens-Brentano-Gymnasiums, an der Lüdinghauser Straße in Dülmen, wurde ein Abfallbehälter in Brand gesetzt. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

