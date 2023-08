Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Betrug

Stadthagen (ots)

(bae)Durch eine 53-jährige Stadthägerin wurde am Freitag, den 11.08.2023 ein Betrug angezeigt. Sie gab an, dass sie von ihrer Bank ein Schreiben erhalten habe. In diesem habe die Bank ihr mitgeteilt, dass ungewöhnliche Aktionen ihrer Kreditkarte aufgefallen seien. Die Bank habe die dort angefragten Transaktionen nicht durchgeführt, sondern bittet um Rücksprache. Die Stadthägerin konnte nach einem Blick auf die Abrechnung feststellen, dass die geforderten Umsätze, in Höhe von 5.591,75 Euro nicht von ihr durchgeführt worden waren. Sie hielt daraufhin Rücksprache mit ihrer Bank, dort wurde ihr geraten eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Wie genau die Täter an ihre Kreditkartendaten gelangen konnten, muss noch geklärt werden.

